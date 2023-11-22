Верховна Рада підтримала проєкт закону про надання англійській мові статусу мови міжнародного спілкування. Дублювання фільмів буде збережене.
Про це повідомив народний депутат «Голосу» Ярослав Железняк.
Законопроєкт №9432 про застосування англійської мови, поданий президентом Володимиром Зеленським, Рада підтримала в першому читанні. «За» проголосували 278 депутатів.
Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування.
Норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитрами українською виключили із законопроєкту рішенням комітету Ради.
Згідно із законопроєктом, англійською мають володіти особи, які претендують на посади:
Складати іспит можна необмежену кількість разів, але не частіше, ніж раз на чотири місяці.
«Трансформація статусу англійської мови в Україні — це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін», — йдеться в тексті законопроєкту.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає спроби застосувати в Україні режим двомовності неконституційні.
Верховна Рада підтримала проєкт закону про надання англійській мові статусу мови міжнародного спілкування. Дублювання фільмів буде збережене.
Про це повідомив народний депутат «Голосу» Ярослав Железняк.
Законопроєкт №9432 про застосування англійської мови, поданий президентом Володимиром Зеленським, Рада підтримала в першому читанні. «За» проголосували 278 депутатів.
Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування.
Норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитрами українською виключили із законопроєкту рішенням комітету Ради.
Згідно із законопроєктом, англійською мають володіти особи, які претендують на посади:
Складати іспит можна необмежену кількість разів, але не частіше, ніж раз на чотири місяці.
«Трансформація статусу англійської мови в Україні — це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін», — йдеться в тексті законопроєкту.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає спроби застосувати в Україні режим двомовності неконституційні.