Верховна Рада підтримала проєкт закону про надання англійській мові статусу мови міжнародного спілкування. Дублювання фільмів буде збережене.

Про це повідомив народний депутат «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт №9432 про застосування англійської мови, поданий президентом Володимиром Зеленським, Рада підтримала в першому читанні. «За» проголосували 278 депутатів.

Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування.

Норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з субтитрами українською виключили із законопроєкту рішенням комітету Ради.

Згідно із законопроєктом, англійською мають володіти особи, які претендують на посади:

державної служби категорії «А»;

державної служби категорій «Б» і «В», перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.Кандидати на визначені посади мають складати тест на рівень володіння англійською. Іспит організовує Міністерство освіти і науки, він буде безоплатним для громадян України.

Складати іспит можна необмежену кількість разів, але не частіше, ніж раз на чотири місяці.

«Трансформація статусу англійської мови в Україні — це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови - ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін», — йдеться в тексті законопроєкту.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає спроби застосувати в Україні режим двомовності неконституційні.