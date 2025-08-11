Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    11 серпня, 2025

  • 23.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 23.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Іноземні волонтери допомагають українським дітям вивчати англійську онлайн

Українські діти, які відвідали англійські табори. Фото: SvitloSchoolУкраїнські діти, які відвідали англійські табори. Фото: SvitloSchool

Англомовні волонтери з різних країн світу безкоштовно дистанційно навчають українських дітей. Окрім англійської мови, учні отримують навички критичного мислення та лідерства. Окрім цього, діти можуть відвідати міжнародні літні табори у Великій Британії. 

Про це повідомили представники благодійної онлайн-школи SvitloSchool.

Зазначається, що заклад заснувала Юлія Косько — українка з двадцятирічним досвідом роботи в британській системі освіти. Її ідея була простою: створити безкоштовний, стабільний простір для навчання і розвитку для дітей, які опинилися у надзвичайних життєвих обставинах. За три роки SvitloSchool підтримала понад три тисячі учнів з різних регіонів України та діаспори.

— Я з Харкова, і доводилося вчитися під час тривог у підвалі. SvitloSchool допомогла відчути себе не лише учнем, а й частиною великої спільноти, — розповіла Софія.

Реклама

Волонтер з США MJ Krogman зазначив, що уроки — це його спосіб допомогти дітям і підтримати їх, незважаючи на відстань.

— Коли почалася війна, я шукав спосіб допомогти людям, які переживають страшні часи. Я не військовий і не можу боротися зі зброєю, але я можу дати дітям знання й відчуття підтримки. Кожне заняття для мене — це можливість бути корисним, а для дітей — нагадування, що їх бачать і підтримують навіть за тисячі кілометрів. Їхня сила мене вражає і кожен урок надихає залишатися людиною у світі, який так швидко змінюється, — розповів волонтер.

Табори, де діти відкривають себе по-новому

Окрім регулярних занять онлайн, SvitloSchool відкриває для дітей можливість брати участь у міжнародних таборах. Це не просто відпочинок, а активне навчальне середовище, де діти вчаться лідерству, презентують себе англійською, працюють у міжнародних командах і бачать, що їхні голоси важливі у світі.

— У таборі ми створювали стартапи, грали в командні ігри, дебатували. Я завжди думав, що не вмію працювати в команді, а виявилося — можу бути лідером. Це реально змінило моє ставлення до себе, — поділився Гордій із Київщини.

Багато підлітків після участі у таборах SvitloSchool відчувають себе сильнішими, пробують нові формати навчання, подаються на міжнародні освітні програми, вчаться ставити амбітні цілі й вірити в себе.

Навчання, яке переростає у спільноту можливостей

Нещодавно у SvitloSchool відбувся випускний одного з курсів. Для багатьох дітей ця школа стала другою сім’єю — простором емоційного відпочинку, де можна бути собою, познайомитися з людьми з різних країн і відчути підтримку. Тут немає відчуття відстороненості — навіть в умовах війни діти залишаються активною частиною великої спільноти.

Школа дає можливість не лише навчатись англійській, а й розкривати свої таланти в креативних клубах, книжкових дискусіях, дебатах. Діти регулярно проводять тематичні зустрічі та інтерактивні ігри, зокрема популярну гру «Мафія», де поєднують навчання з відпочинком. Старші учні також мають можливість спробувати себе в ролі наставників і допомагати молодшим, читаючи разом книжки англійською.

Для Девіда із Великої Британії, який викладає у SvitloSchool, уроки стали не просто волонтерством.

— Я не просто викладаю англійську — після завершення своєї основної роботи я знайшов у цьому новий сенс. Я довгі роки працював у кращих школах, але після виходу на пенсію відчув, що можу бути корисним далі. Коли почалася війна в Україні, я зрозумів: не можу стояти осторонь. Тут, у SvitloSchool, я відчуваю, що маю справжню місію — допомагати дітям, які переживають складний період, відчути себе сильнішими через навчання, — розповів Девіда.

Де можна дізнатися більше

Школа працює як благодійний проєкт і розвивається завдяки підтримці небайдужих людей. Кожен новий набір, гурток чи табір стає можливим саме завдяки такій підтримці. Більше про навчання, гуртки, міжнародні табори та участь у програмі SvitloSchool можна дізнатися на Student Application | Svitlo School.

Раніше повідомлялось, що у п’яти миколаївських ліцеях з’являться STEM-лабораторії — управління освіти закупить комплекти для навчання робототехніці. 

Останні новини про: Освіта

В Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ
З 1 вересня в школах Миколаєва подорожчає харчування: Управління освіти оголосило тендер на ₴146 млн
Вступна кампанія у 2025 році: які спеціальності абітурієнти обирали найчастіше
Реклама

Читайте також:

новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
новини

Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Вступна кампанія у 2025 році: які спеціальності абітурієнти обирали найчастіше
З 1 вересня в школах Миколаєва подорожчає харчування: Управління освіти оголосило тендер на ₴146 млн
В Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ

Пивоварня «ШО» з Миколаєва увійшла у Топ-3 за розвитком в Україні за версією Forbes

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

9 годин тому

Прикордонники: Росія перекинула кілька сотень військових і техніку до Білорусі

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay