Іноземні волонтери допомагають українським дітям вивчати англійську онлайн

Українські діти, які відвідали англійські табори. Фото: SvitloSchool

Англомовні волонтери з різних країн світу безкоштовно дистанційно навчають українських дітей. Окрім англійської мови, учні отримують навички критичного мислення та лідерства. Окрім цього, діти можуть відвідати міжнародні літні табори у Великій Британії.

Про це повідомили представники благодійної онлайн-школи SvitloSchool.

Зазначається, що заклад заснувала Юлія Косько — українка з двадцятирічним досвідом роботи в британській системі освіти. Її ідея була простою: створити безкоштовний, стабільний простір для навчання і розвитку для дітей, які опинилися у надзвичайних життєвих обставинах. За три роки SvitloSchool підтримала понад три тисячі учнів з різних регіонів України та діаспори.

— Я з Харкова, і доводилося вчитися під час тривог у підвалі. SvitloSchool допомогла відчути себе не лише учнем, а й частиною великої спільноти, — розповіла Софія.

Волонтер з США MJ Krogman зазначив, що уроки — це його спосіб допомогти дітям і підтримати їх, незважаючи на відстань.

— Коли почалася війна, я шукав спосіб допомогти людям, які переживають страшні часи. Я не військовий і не можу боротися зі зброєю, але я можу дати дітям знання й відчуття підтримки. Кожне заняття для мене — це можливість бути корисним, а для дітей — нагадування, що їх бачать і підтримують навіть за тисячі кілометрів. Їхня сила мене вражає і кожен урок надихає залишатися людиною у світі, який так швидко змінюється, — розповів волонтер.

Табори, де діти відкривають себе по-новому

Окрім регулярних занять онлайн, SvitloSchool відкриває для дітей можливість брати участь у міжнародних таборах. Це не просто відпочинок, а активне навчальне середовище, де діти вчаться лідерству, презентують себе англійською, працюють у міжнародних командах і бачать, що їхні голоси важливі у світі.

— У таборі ми створювали стартапи, грали в командні ігри, дебатували. Я завжди думав, що не вмію працювати в команді, а виявилося — можу бути лідером. Це реально змінило моє ставлення до себе, — поділився Гордій із Київщини.

Багато підлітків після участі у таборах SvitloSchool відчувають себе сильнішими, пробують нові формати навчання, подаються на міжнародні освітні програми, вчаться ставити амбітні цілі й вірити в себе.

Навчання, яке переростає у спільноту можливостей

Нещодавно у SvitloSchool відбувся випускний одного з курсів. Для багатьох дітей ця школа стала другою сім’єю — простором емоційного відпочинку, де можна бути собою, познайомитися з людьми з різних країн і відчути підтримку. Тут немає відчуття відстороненості — навіть в умовах війни діти залишаються активною частиною великої спільноти.

Школа дає можливість не лише навчатись англійській, а й розкривати свої таланти в креативних клубах, книжкових дискусіях, дебатах. Діти регулярно проводять тематичні зустрічі та інтерактивні ігри, зокрема популярну гру «Мафія», де поєднують навчання з відпочинком. Старші учні також мають можливість спробувати себе в ролі наставників і допомагати молодшим, читаючи разом книжки англійською.

Для Девіда із Великої Британії, який викладає у SvitloSchool, уроки стали не просто волонтерством.

— Я не просто викладаю англійську — після завершення своєї основної роботи я знайшов у цьому новий сенс. Я довгі роки працював у кращих школах, але після виходу на пенсію відчув, що можу бути корисним далі. Коли почалася війна в Україні, я зрозумів: не можу стояти осторонь. Тут, у SvitloSchool, я відчуваю, що маю справжню місію — допомагати дітям, які переживають складний період, відчути себе сильнішими через навчання, — розповів Девіда.

Де можна дізнатися більше

Школа працює як благодійний проєкт і розвивається завдяки підтримці небайдужих людей. Кожен новий набір, гурток чи табір стає можливим саме завдяки такій підтримці. Більше про навчання, гуртки, міжнародні табори та участь у програмі SvitloSchool можна дізнатися на Student Application | Svitlo School.

