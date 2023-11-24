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У Києві від 23 листопада тимчасово заборонили створювати нові мурали. Обмеження знімуть тоді, коли створять прозорий та відкритий механізм погодження ескізів.

Таке рішення було ухвалене 23 листопада на засіданні сесії Київської міської ради 75 депутатами.

Як зазначила ініціаторка проєкту, депутатка Київміськради Євгенія Кулеба, зараз відомо про збільшення кількості муралів, що порушують правила благоустрою. Стінописи створюють без погодження з відповідними органами та мешканцями будинків, а чинне законодавство не врегульовує це питання.

— Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову. Питання важливості збереження культурної спадщини, зовнішнього вигляду будівель та їх інтеграції в архітектурний контекст міста потребує створення чіткого механізму погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів, — розповіла вона.

Депутатка наголосила, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших дозволів та погоджень, передбачених законодавством.

Нагадаємо, у центрі Києва з’явився мурал із захисником, якого росіяни розстріляли за вигук «Слава Україні!».