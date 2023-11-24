Гендиректор держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець

Гендиректор держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець анонсував звільнення на всіх рівнях.

Про це він написав у Facebook.

Юрій Болоховець розповів, що протягом року служба безпеки підприємства фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.

«Це була величезна робота, яка потребувала часу. Але маємо реальний результат. Поки що без деталей. Скоро про все дізнаєтеся.», — заявив він.

Нагадаємо, на початку року у процесі реформування лісової галузі в країни створено 9 регіональних офісів ДП «Ліси України». До Південного офісу увійшло три області – Миколаївська, Одеська та Херсонська.