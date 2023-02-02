К Южному офису ГП «Леса Украины» В процессе реформирования лесной отрасли в страны создано 9 региональных офисов ГП «Леса Украины». В Южный офис вошли три области – Николаевская, Одесская и Херсонская.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В состав офиса входит восемь филиалов: Ананьевское лесное хозяйство, Балтское лесное хозяйство, Измаильское лесное хозяйство, Одесское лесное хозяйство, Вознесенское лесное хозяйство, Врадиевское лесное хозяйство, Николаевское лесное хозяйство и Баштанское лесное хозяйство.

— Мы приступаем к работе в новой структуре в особых условиях. Общее количество лесных насаждений в трех южных областях – 450 тысяч гектаров, 180 тысяч – в Херсонской области. На сегодняшний день 90% территории лесов в Херсонской области временно оккупировано, нет возможности создать филиалы там. Те восемь, что создано – это в Николаевской и Одесской областях. Учитывая климатическую специфику юга и приближенность к линии фронта, первое, над чем мы работаем – подготовка к пожарно-опасному периоду и восстановление лесного фонда. Хочу также отметить, что условием реформы есть сохранение рабочих мест в отрасли и уровня налоговых поступлений в местные бюджеты, – рассказал директор Южного офиса Александр Грицай.

Ранее сообщалось, что Госгеокадастр незаконно передал одной из территориальных общин Николаевщины 49 гектаров земли лесного фонда стоимостью 800 миллионов гривен. Это земли уже вернули в собственность государства.