Вчора, 28 листопада, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик очолив та провів перше засідання спеціальної комісії з питань забезпечення житлом громадян та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.

В рамках програми соціального захисту населення «Турбота» на цей рік з обласного бюджету передбачено 4,5 мільйони гривень на придбання житла людям, котрі належать до таких категорій населення, як педагогічні працівники, науково-педагогічні та медичні працівники, інші категорії громадян та члени їхніх сімей, які потребують поліпшення житлових умов та стоять на квартирному обліку.

На засіданні комісії також були присутні начальниця відділу надання соцпідтримки департаменту соцзахисту ОВА Ольга Чаленко, заступник директора департаменту Микола Смоквіна та депутат облради Олександр Пліткін.

«Програма працює на умовах співфінансування з місцевим бюджетом, тобто 4,5 мільйони гривень виділяє область, ще 4,5 виділила Миколаївська міська тергромада. На засіданні погодили виділення коштів на придбання трьох квартир для людей, які потребують поліпшення житлових умов. Тепер виконком Миколаївської міськради має розподілити ці квартири серед тих людей в черзі, котрі потребують цих умов найбільше. Продовжуємо працювати для допомоги населенню незламної Миколаївщини», — повідомив Антон Табунщик.

Нагадаємо, що перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у нараді з головами громад стосовно створення безпечного та сприятливого середовища для навчання в умовах воєнного стану.