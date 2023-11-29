Україна отримала 300 тисяч з обіцяного Євросоюзом мільйона боєприпасів.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомило Reuters.
Виступаючи перед журналістами в кулуарах Ради Україна-НАТО в Брюсселі, Дмитро Кулеба закликав до більш тісного узгодження оборонних галузей України та НАТО, щоб забезпечити Києву постачання, необхідне для перемоги над Росією.
«Нам необхідно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості», — наголосив Дмитро Кулеба.
Він додав, що це забезпечить безпеку як України, так і самих країн НАТО.
Нагадаємо, що високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, чи виконає Євросоюз план про мільйон снарядів для України.
Також Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що затримки з наданням Україні обіцяних Євросоюзом артснарядів повʼязані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу.
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Україна отримала 300 тисяч з обіцяного Євросоюзом мільйона боєприпасів.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомило Reuters.
Виступаючи перед журналістами в кулуарах Ради Україна-НАТО в Брюсселі, Дмитро Кулеба закликав до більш тісного узгодження оборонних галузей України та НАТО, щоб забезпечити Києву постачання, необхідне для перемоги над Росією.
«Нам необхідно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості», — наголосив Дмитро Кулеба.
Він додав, що це забезпечить безпеку як України, так і самих країн НАТО.
Нагадаємо, що високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, чи виконає Євросоюз план про мільйон снарядів для України.
Також Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що затримки з наданням Україні обіцяних Євросоюзом артснарядів повʼязані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу.