Франція продовжить надавати військову допомогу Україні у 2024 році. У тому ж числі збільшить постачання боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інженер-генерала з озброєння, голову Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док.

Під час зустрічі української та французької делегацій у Києві, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна вже отримала кошти на додаткову закупівлю САУ «Цезар». Зокрема він подякував Франції за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем та наголосив на важливості збільшити кількість гармат.

Зокрема сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між Україною та Францією.

— Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів, — заявив Жан-Франсуа Док.

Раніше німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на виготовлення понад 150 артилерійських снарядів для України.