Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може відвернути увагу міжнародної спільноти від України й вплинути на подальшу допомогу від західних партнерів.

Про це він заявив в інтервʼю АР.

«Ми вже бачимо наслідки зміщення уваги міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Лише сліпі цього не бачать», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, українці розуміють, «що ми також маємо боротися за увагу до повномасштабної війни».

Він наголосив, що «ми не повинні дозволити людям забути про війну тут».

Також український президент зазначив, що така зміна фокуса може призвести до скорочення економічної та військової допомоги Україні.

Водночас намагаючись розвіяти ці побоювання американські та європейські чиновники продовжують відвідувати Київ після терактів в Ізраїлі 7 жовтня.

За словами Володимира Зеленського, це зміщення уваги все ще непокоїть його.

«Розумієте, увага дорівнює допомозі. Немає уваги — немає допомоги. Ми боремося за кожен шматочок уваги. Без уваги може виникнути слабкість в американському Конгресі», — додав він.

Як повідомлялось раніше, група сенаторів США від Республіканської партії пропонує не поєднувати в одному пакеті фінансову допомогу Україні та Ізраїлю. Вони представили окремий законопроект щодо направлення коштів для Тель-Авіва, а не Києва.