У «Європейській солідарності» заявили, що заборона на виїзд за кордон народному депутату, п’ятому президенту Петру Порошенку є атакою на внутрішньополітичну єдність в Україні й шкодить європейській інтеграції.

Про це повідомили в пресслужбі «Європейської солідарності».

«Парадокс офіційних розʼяснень СБУ ще й у тому, що пʼятого президента України, як не дивно, не випускали до Угорщини, а по факту не випустили до Вашингтона. Одним безглуздим рішення вдарили одразу по двох сторонах — і в Будапешт плюнули, і у Вашингтон поцілили», — йдеться в заяві.

У партії наголосили, що такі дії, безумовно, є атакою на внутрішньополітичну єдність в Україні, і найголовніше, вони відверто шкодять європейській інтеграції.

«Наші партнери не повинні бачити, що нашою зовнішньою політикою керують не дипломати, а спецслужби, як це робить ФСБ в Росії. Відповідно до закону, сфера відповідальності СБУ — контррозвідка всередині країни та боротьба з тероризмом», — заявили в партії.

Також зазначили, що «викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ» про ймовірність зустрічі Порошенка з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами.

Та зауважили, що саме з 1 по 8 грудня у Петра Порошенка були заплановані візити лише до двох країн: Польщі та США. Повідомлення СБУ в партії назвали неправдивим.

«Символічно, що до США не випустили не лише Порошенка, якого нібито оберігають від використання російськими ІПСО, але і всіх депутатів «Європейської солідарності», які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США», — йдеться в повідомленні.

В партії вважають, що обґрунтувати ці відмови, «влада ще не додумалась, а вигадки СБУ відповіді на це питання не дають».

«Своїми недолугими діями та публічними розʼясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера «Європейської солідарності», фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно «боролися». Позиція Петра Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в Україні не може бути й мови про переговори з путінською Росією», — зауважили в пресслужбі.

Та додали, що хотіли би запитати: після подібних заяв СБУ що подумають у Будапешті? Як ці дії СБУ за підказки згори позначаться на відносинах України та Угорщини? Кому вигідно створювати штучну додаткову напругу з країною, яка вже невдовзі також голосуватиме щодо початку переговорів України та ЄС у Брюсселі?.

У партії зазначили, що слідуючи логіці СБУ, «під дудку російських спецслужб» грає і президент Європейської Ради Шарль Мішель, який відвідав днями Будапешт для обговорення розблокування питання про відкриття передвступних переговорів між Україною та ЄС, а також президент Володимир Зеленський, який запрошує Орбана в Україну.

Там також вважають, що «всім українським політикам найперше треба працювати в столицях тих країн, де існують проблеми в двосторонніх відносинах, як ми це робили для отримання безвізу».

Нагадаємо, у пʼятницю, 1 грудня, експрезидента, народного депутата України Петра Порошенка не випустили за кордон, коли він прямував у Вашингтон на Саміт Міжнародного демократичного союзу.

Згодом прикордонники пояснили, що відмовили у виїзді Петру Порошенку через те, що його відрядження було скасоване Верховною Радою.

У СБУ прокоментували відмову у виїзді Петру Порошенку з України. У відомстві повідомили, що колишнього українського президента не випустили із країни з їхньої ініціативи.