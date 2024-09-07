15 пожеж сталось на Миколаївщині за добу: горіли приватні будинки та поля
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:15, 07 вересня, 2024
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Впродовж 6 вересня в Миколаївській області сталось 15 пожеж.
Зокрема, 13 разів горіла суха трава, чагарники та пожнивні залишки на відкритих територіях, загальна площа яких перевищила 17 гектарів, повідомляють в ДСНС Миколаївської області.
Також рятувальники двічі виїжджали на гасіння сінників у приватних домоволодіннях у Первомайському та Вознесенському районах.
Ще один інцидент стався в селі Урсолівка Вознесенського району. Внаслідок загоряння матраца в житловому будинку постраждав чоловік, якого з попереднім діагнозом отруєння чадним газом було доставлено до місцевої лікарні. Підрозділи ДСНС на місце не викликались.
Загалом до гасіння пожеж було залучено 14 одиниць техніки та 51 рятувальник, а також місцеві пожежні охорони «Гур’ївка», «Рибаківка» та «Пересадівка». На місцях також працювали правоохоронці та медики.
Нагадаємо, 7 вересня у Миколаєві та Баштанці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу. На інших територіях Миколаївської області через зміну погоди рівень пожежної небезпеки знизиться.