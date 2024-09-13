Замороження конфлікту та відмова України від НАТО: Трамп може запропонувати «мирний план» для припинення російсько-української війни

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс. Фото DR

Якщо Дональда Трампа оберуть на посаду президента США, він може виступити з ініціативою замороження конфлікту між Росією та Україною по нинішній лінії фронту.

Про це заявив під час інтерв'ю кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс.

— Ймовірно, це буде виглядати приблизно як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане демілітаризованою зоною, яка буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову, — пояснив Джей Ді Венс.

Україна, за його словами, зберігатиме свій суверенітет, проте зобов'язується дотримуватися нейтралітету та відмовитися від вступу до НАТО і інших військово-політичних союзів.

Джей Ді Венс також підкреслив, що Німеччина та інші європейські країни повинні взяти на себе фінансову відповідальність за відновлення України.

— Росія хоче, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилася. Європа, яка недофінансувала цю війну, тоді як американські платники податків були щедрими до українців, теж хоче завершення війни, оскільки вона підіймає ціни на енергоносії, — зазначив посадовець, описуючи контекст, у якому Дональд Трамп може запропонувати свій мирний план.

Нагадаємо, 10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.