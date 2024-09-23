МЗС Британії прогнозує суворішу війну в Україні у наступному році

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, Фото взято з сайту censor.net

Наступного року війна в Україні принесе значно глибші і суворіші виклики, особливо під кінець року.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, якого цитує The Guardian.

За його словами, делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow по цілях глибоко в Росії, досі тривають і потребують «нервів і мужності».

Він також наголосив, що наприкінці 2025 року та в 2026 році труднощі та виклики війни в Україні стануть «глибшими та суворішими».

Девід Леммі підкреслив, що Україна та її західні союзники обговорюють потреби ЗСУ за межами просто утримання поточної лінії фронту.

«Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну. Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну, коли ми прямуємо до зими», — зазначив Девід Леммі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ.

Натомість Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.