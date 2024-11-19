Зеленський доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх школярів
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- Світлана Іванченко
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13:26, 19 листопада, 2024
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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну в наступному році забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.
Про це президент заявив під час виступу у Верховній раді де він представляє «план стійкості» країни.
Нагадаємо, що в цьому році на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.
Загалом з державного бюджету на безоплатне харчування учнів початкових класів шкіл в різних областях України 2 мільярди гривень субвенції, повідомляло минулого тижня Міністерство освіти і науки.
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