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Зеленський доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх школярів

Володимир Зеленський виступає у ВРУ. Фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський виступає у ВРУ. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну в наступному році забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів. 

Про це президент заявив під час виступу у Верховній раді де він представляє «план стійкості» країни. 

Нагадаємо, що в цьому році на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Загалом з державного бюджету на безоплатне харчування учнів початкових класів шкіл в різних областях України 2 мільярди гривень субвенції, повідомляло минулого тижня Міністерство освіти і науки.

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