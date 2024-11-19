Зеленський доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх школярів

Володимир Зеленський виступає у ВРУ. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну в наступному році забезпечити безкоштовне харчування для всіх українських школярів.

Про це президент заявив під час виступу у Верховній раді де він представляє «план стійкості» країни.

Нагадаємо, що в цьому році на безкоштовне харчування для учнів початкових класів у школах Миколаївської області з державного бюджету виділили 31,1 мільйона гривень. Ці кошти у вигляді субвенції мають отримати 42 територіальні громади регіону.

Загалом з державного бюджету на безоплатне харчування учнів початкових класів шкіл в різних областях України 2 мільярди гривень субвенції, повідомляло минулого тижня Міністерство освіти і науки.