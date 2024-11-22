Зеленський розкритикував Верховну Раду за скасування засідання через загрозу ракетного удару

Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент розкритикував Верховну Раду за скасування засідання через можливий ракетний удар з боку РФ.

Про це він говорив під час вечірнього звернення.

Президент зазначив, що ракетну загрозу не можна ігнорувати в жодному разі, але коли тривоги немає — «держава, виробництва, посольства — усі мають працювати однаково».

«І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх — від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах», — сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що коли в Україні звучить сирена повітряної тривоги — усі йдуть в укриття, коли сирена не лунає — усі працюють.

«У війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що «товарищ» Путін буде й надалі залякувати нас», — підкреслив президент.