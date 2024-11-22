Зеленський розкритикував Верховну Раду за скасування засідання через загрозу ракетного удару
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- Даріна Мельничук
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20:55, 22 листопада, 2024
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Президент розкритикував Верховну Раду за скасування засідання через можливий ракетний удар з боку РФ.
Про це він говорив під час вечірнього звернення.
Президент зазначив, що ракетну загрозу не можна ігнорувати в жодному разі, але коли тривоги немає — «держава, виробництва, посольства — усі мають працювати однаково».
«І сприймати інформацію, зокрема, від розвідок саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Це стосується всіх — від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах», — сказав Володимир Зеленський.
Він також додав, що коли в Україні звучить сирена повітряної тривоги — усі йдуть в укриття, коли сирена не лунає — усі працюють.
«У війні інакше не буває. Маємо бути свідомі того, що «товарищ» Путін буде й надалі залякувати нас», — підкреслив президент.
Нагадаємо, вранці 20 листопада посольство США в Україні заявило, що має «конкретну» інформацію про можливий масований обстріл, який може відбутися сьогодні. У зв'язку з цим дипломатична установа буде тимчасово зачинена.
До кінця дня також припинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.
Крім того, впродовж дня Telegram-канали поширюють інформація про можливість удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Проте влада запевняє — така загроза існує щодня.
Пізніше в ГУР заявили, що Росія розповсюджує фейкові повідомлення про загрозу ракетного удару по Україні. Зокрема у МЗС України назвали «інформаційним нагнітанням» безпекові попередження посольств у Києві.
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