Ситуація з електрикою, політика ветеранів, житло для ВПО та діджиталізація: відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України від Миколаївської області

У п'ятницю, 29 листопада, відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України від Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

У засіданні взяли участь голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та його заступники, перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков, керівники структурних підрозділів ОВА.

Онлайн до засідання Конгресу долучилися представники Кабінету міністрів України та центральних органів влади, начальники районних військових адміністрацій, представники районних рад, міських, селищних та сільських рад.

— Сьогоднішня ситуація в країні вимагає від влади важливих рішень. Йдеться не лише про ситуацію зі світлом, а й про багато інших напрямків. І саме Конгрес – це дієвий спосіб комунікації між державною владою та органами місцевого самоврядування, де кожен буде почутий, – зазначив Антон Табунщик.

На порядку денному розглянули низку питань. Серед них:

Підвищення рівня енергонезалежності області та громад. Учасники заслухали інформацію щодо стану справ у цьому напрямку та рівня забезпечення закладів критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергії. На зараз в області реалізовано 28 проєктів енергонезалежності у Миколаєві, Вознесенську, Первомайську, Снігурівці, Баштанській та Шевченківській громадах. Очільник обласної ради акцентував, що кількість проєктів необхідно збільшувати, для цього громади мають посилити свою співпрацю з міжнародними партнерами. Обласна влада, своєю чергою, допомагатиме у цьому напрямку.

Підтримка ветеранів та членів їхніх родин.

— Заслухали інформацію щодо проєктів, які готує держава у цьому напрямку на наступний рік. Зазначу, що на цю сферу фінансування в держбюджеті складає понад 10 мільярдів гривень, а програми підтримки передбачуватимуть також забезпечення ветеранів житлом. Наразі це анонс, але ми зі свого боку запевнили, що втілюватимемо усі завдання з підтримки ветеранів на Миколаївщині, – повідомив Антон Табунщик.

Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Втілення цього напрямку планується завдяки розробці місцевих програм підтримки ВПО, що сприятимуть інтеграції, формуванню фондів житла, створення додаткових місць тимчасового розміщення за рахунок комунальних приміщень, а також залученню коштів міжнародних партнерів для реконструкції та ремонту приміщень тощо. Це важливий напрямок, адже на території області велика кількість ВПО не лише з Миколаївської області, а й з Херсонської та Запорізької.

Робота платформи «Діалог влади і бізнесу». Лише протягом листопаду та грудня цього року заплановано 7 заходів для діалогу та підтримки бізнесу. Це наради, форуми та інші форми комунікації. Саме це дає можливість дізнаватися про проблеми та потреби підприємців області напряму та більш ефективно впливати на їхнє вирішення.

Міжнародне міжрегіональне співробітництво. Громади мають шукати партнерів серед адміністративних одиниць у інших країнах.