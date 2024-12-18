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Україна зараз не має сил для повернення Криму і Донбасу військовим шляхом, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не має можливостей для військового повернення Криму та Донбасу. Фото: Nastassia Kantorowicz Torres/Le ParisienВолодимир Зеленський заявив, що Україна наразі не має можливостей для військового повернення Криму та Донбасу. Фото: Nastassia Kantorowicz Torres/Le Parisien

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Le Parisien заявив, що країна не володіє достатніми силами та ресурсами аби відвоювати тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.

В той же час, він наголосив, що Україна не відмовляється від своїх регіонів та робить ставку на дипломатичні зусилля.

«Ми не можемо віддати наші території. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території зараз контролюють росіяни. Ми не маємо сил повернути їх. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів», — заявив президент.

За його словами, поточна позиція України на міжнародній арені ослаблена через невизначеність з її членством у ЄС і НАТО.

«Сісти за стіл із Путіним у цих умовах означає дати йому право вирішувати за нас», — впевнений глава держави.

Раніше, Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни Україні необхідно отримати запрошення на вступ до НАТО.

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