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Рада з другої спроби виключила Бойка з Комітету з питань прав людини

Юрій Бойко, фото: Віталій Носач, РБК-УкраїнаЮрій Бойко, фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Верховна Рада з другої спроби відкликала депутата Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це 19 грудня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За — проголосували 258 парламентарів. Напередодні, 18 грудня, за те, щоб відкликати його з Комітету, проголосували лише 217 депутатів.

Слід зазначити, що ексочільник забороненої нині партії «Опозиційна платформа — За життя» днями поширив відеозвернення у TikTok, у якому говорив про «насильство над людьми» й «українських радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники та начебто «забороняють людям говорити рідною мовою».

Після цього його викликали на допит до Служби безпеки України. Згодом Бойко опублікував нове звернення — уже з вибаченнями перед українцями. У ньому він назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем і заявив, що всі мають бути обʼєднані та націлені на перемогу.

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