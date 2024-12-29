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Путін посилив покарання за заколот у РФ і вирішив боротися з «екстремізмом» з України

Володимир Путін 28 грудня підписав низку законів, які посилюють покарання за збройний заколот, злочини проти військової служби та розширюють боротьбу з так званим «екстремізмом».

Про це повідомляють державне агентство ТАСС та Медуза.

було затверджено нову стратегію, де головним завданням названо «ліквідацію загроз із території України». Зокрема, мінімальний термін ув'язнення за збройний заколот збільшено з 15 до 20 років, а максимальний — довічне ув'язнення. Також було скасовано право на умовно-дострокове звільнення для осіб, засуджених за тероризм і заколот.

Іноземцям, які, на думку російської влади, допомагали «противнику», загрожує до 15 років позбавлення волі.

Внесено зміни й до Кримінального кодексу РФ, які поширюють відповідальність на учасників так званих «добровольчих формувань». Вони нестимуть покарання за невиконання наказів, дезертирство, добровільну здачу в полон та інші військові злочини.

Посилено фінансовий контроль: Росфінмоніторинг отримав доступ до банківських рахунків осіб, підозрюваних у фінансуванні «екстремізму», а також розширено підстави для включення до реєстру екстремістів. Крім того, Путін затвердив нову стратегію протидії екстремізму, де однією з головних загроз вказано Україну. Документ передбачає «соціокультурну інтеграцію» окупованих територій, а також боротьбу з протестами, «деколонізацією» та спробами «фальсифікації історії». Кремль планує посилено просувати ідеї "історичної єдності народів РФ" як інструмент боротьби з внутрішніми настроями невдоволення.

Окрім цього, Путін підписав указ про перейменування міста Ростов на «Ростов Великий». Такі кроки експерти розцінюють як спробу консолідувати владу, посилити репресії та знизити ймовірність повторення ситуацій, подібних до заколоту ПВК "Вагнер" у червні 2023 року.

Нагадаємо, в грудні президент РФ Володимир Путін знову заявив, що готовий до «переговорів і компромісів» з Україною. За його словами, Україна відмовляється від перемовин.

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