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«У нас немає попередніх умов»: Путін заявив про готовність до «переговорів і компромісів» з Україною

Президент РФ Володимир Путін під час прямої лінії 19 грудня. Фото: МедузаПрезидент РФ Володимир Путін під час прямої лінії 19 грудня. Фото: Медуза

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до «переговорів і компромісів» з Україною. За його словами, Україна відмовляється від перемовин.

Про це він заявив під час прямої лінії 19 грудня.

«Ми завжди говорили, що готові до переговорів та компромісів. Противний бік відмовився від переговорів. Ми ж досягли домовленості у Стамбулі. Повторюю: українська сторона парафувала цей документ, отже, була з ним згодна. А потім чомусь відмовилася», — сказав президент РФ.

Крім того, він зазначив, що потрібно аби Україна була готова до компромісів. 

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«Потрібно, щоб той бік був готовий і до переговорів, і до компромісів. Ми готові проводити діалог без попередніх умов. Але на базі того, про що ми домовилися у Стамбулі у 2022 році. І з урахуванням тих реалій, що складаються на землі», — додав він.

Путін заявив, що готовий вести переговори в Україні з тим «хто піде на вибори та отримає легітимність». 

«Ми з будь-якою людиною розмовлятимемо, зокрема з Зеленським», — пояснив він.

В той же час, президент РФ зазначив, що підписувати документи про мир буде лише з «легітимним керівником України».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Le Parisien заявив, що країна не володіє достатніми силами та ресурсами аби відвоювати тимчасово окуповані території Криму та Донбасу.

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