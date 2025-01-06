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Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався, — Зеленський про корупцію в країні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману заявив, що Українська влада жорстко протидіє будь-яким спробам «наживатися на війні».

За його словами, більша частина міжнародної допомоги Україні надається у вигляді зброї, а не грошей.

«У нас немає грошей, окрім на війну. Зі США та Європи ми отримали зброю. Якщо ми, наприклад, беремо гроші США. За весь час війни проголосовано, або прийнято рішення десь по 177 мільярдам. Давайте будемо чесними, ми не отримали і половини цих коштів», — сказав Володимир Зеленський.

Президент заявив, що українська влада жорстко реагує на будь-які спроби неправомірного використання допомоги.

«Там, де ми бачили ризики, що щось може трапитися зі зброєю, ми били по руках усіх. І повірте, це стосується не лише України. Ми не заробляли на війні. Якщо знаходили когось, хто намагався це зробити, ми били по руках і будемо продовжувати це робити», — зазначив він.

Президент додав, що Росія розповсюджує дезінформацію щодо того, що в Україні розкрадають зброю. За його словами, правоохоронні органи «більше борються з дезінформацією, ніж з реальними випадками продажу зброї».

Нагадаємо, що 30 грудня 2024 року Президент США Джо Байден заявив про надання Україні чергового пакета допомоги на 2,5 мільярда доларів. 

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