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Зеленський про Путіна: Глухий, мамонт та Волдеморт

Володимир Зеленський під час запису подкасту із Лексом Фрідманом. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський під час запису подкасту із Лексом Фрідманом. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін «глухий» і з ним можна спілкуватися тільки з позиції сили, а не суб'єктивізувати.

Про це він сказав під час інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

«Та він (Путін, — ред.) взагалі глухий, навіть якщо з вами розмовлятиме. Він по суті глуха людина… Ви розумієте, в чому різниця? Ось ви говорите з (Ілоном, — ред.) Маском, ви спілкуєтесь з новатором і з ученим, говорите, як ракети заощадити, як вони повертаються. А він ракети повертає не заощадити, а вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці брали інтерв'ю і він розповів ще й про історію племені… Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена? І всім здається, що «ой, ми зараз їх подружимо». До чого тут подружимо? Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт», — сказав Володимир Зеленський.

Він переконаний, що розмовляти варто лише з тими, хто готовий слухати і з позиції сили.

«Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це означає, що якщо ти сильний, ти можеш говорити. І Україна повинна бути достатньо сильною. В іншому випадку він, як Волдеморт — про кого не можна говорити, живиться і живе тим, що його суб'єктивізують і замість ізоляції пропонують виходити на світло», — сказав президент.

Нагадаємо, що Президент України в цьому ж інтервʼю заявив, що українська влада жорстко протидіє будь-яким спробам «наживатися на війні».

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