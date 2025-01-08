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Найбільші порти Китаю заборонили заходити танкерам тіньового флоту Росії, — Reuters

Найбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів тіньового флоту Росії. Фото: ReutersНайбільші порти Китаю закрили вхід для танкерів тіньового флоту Росії. Фото: Reuters

Велика компанія Китаю Shandong Port Group заборонила танкерам, що потрапили під санкції США, заходити у свої порти в східній китайській провінції Шаньдун.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваних трейдерів.

Вказується, що компанія Shandong Port Group контролює великі порти на східному узбережжі Китаю, включно з Циндао, Жічжао і Яньтай, які є основними терміналами для імпорту санкціонованої нафти.

Минулого року провінція Шаньдун імпортувала близько 1,74 млн барелів нафти на день з Ірану, Росії та Венесуели, що становило близько 17% імпорту Китаю.

Згідно з рішенням компанії, підсанкційним танкерам з 6 січня заборонено швартуватися, розвантажуватися або отримувати інші портові послуги в портах провінції. Санкції для «тіньових» танкерів торкнуться, зокрема, Циндао, який є пʼятим за обсягом вантажів портом КНР, а також портів Жічжао і Яньтай.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Велика Британія оголосила про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.

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