Найбільші порти Китаю заборонили заходити танкерам тіньового флоту Росії, — Reuters
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- Альона Коханчук
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11:43, 08 січня, 2025
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Велика компанія Китаю Shandong Port Group заборонила танкерам, що потрапили під санкції США, заходити у свої порти в східній китайській провінції Шаньдун.
Про це пише Reuters з посиланням на неназваних трейдерів.
Вказується, що компанія Shandong Port Group контролює великі порти на східному узбережжі Китаю, включно з Циндао, Жічжао і Яньтай, які є основними терміналами для імпорту санкціонованої нафти.
Минулого року провінція Шаньдун імпортувала близько 1,74 млн барелів нафти на день з Ірану, Росії та Венесуели, що становило близько 17% імпорту Китаю.
Згідно з рішенням компанії, підсанкційним танкерам з 6 січня заборонено швартуватися, розвантажуватися або отримувати інші портові послуги в портах провінції. Санкції для «тіньових» танкерів торкнуться, зокрема, Циндао, який є пʼятим за обсягом вантажів портом КНР, а також портів Жічжао і Яньтай.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року Велика Британія оголосила про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.
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