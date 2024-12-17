Тіньовий флот РФ: Британія запровадила санкції проти 20 танкерів

Велика Британія оголосила про нові санкції проти 20 танкерів.Ілюстраційне фото Getty Images

Велика Британія оголосила про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що ці санкції посилять тиск на економіку президента Росії Володимира Путіна.

До санкційного списку зокрема потрапили танкери Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевозив понад чотири мільйони барелів російської нафти у 2024 році.

Крім того, під санкції також потрапили 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD — ключові компанії в торгівлі російською нафтою.

Наразі Велика Британія запровадила санкції проти понад 100 кораблів, які використовуються для транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтових танкерів.

Також Великобританія надає Україні екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти направлять на відновлення енергетичної мережі країни та гуманітарну допомогу населенню

Раніше повідомлялося, що незважаючи на офіційні обмеження й заборони мільйони тонн російської нафти продовжують перевозити в Європейський Союз. Журналіст видання «Української правди» Михайло Ткач опублікував розслідування та показав російський тіньовий флот, який і доставляє нафту в різні країни.