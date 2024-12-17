Тіньовий флот РФ: Британія запровадила санкції проти 20 танкерів
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- Альона Коханчук
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16:45, 17 грудня, 2024
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Велика Британія оголосила про нові санкції проти 20 танкерів, які незаконно перевозили російську нафту.
Про це йдеться у повідомленні британського уряду.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що ці санкції посилять тиск на економіку президента Росії Володимира Путіна.
До санкційного списку зокрема потрапили танкери Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевозив понад чотири мільйони барелів російської нафти у 2024 році.
Крім того, під санкції також потрапили 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD — ключові компанії в торгівлі російською нафтою.
Наразі Велика Британія запровадила санкції проти понад 100 кораблів, які використовуються для транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтових танкерів.
Також Великобританія надає Україні екстрену підтримку в розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти направлять на відновлення енергетичної мережі країни та гуманітарну допомогу населенню
Раніше повідомлялося, що незважаючи на офіційні обмеження й заборони мільйони тонн російської нафти продовжують перевозити в Європейський Союз. Журналіст видання «Української правди» Михайло Ткач опублікував розслідування та показав російський тіньовий флот, який і доставляє нафту в різні країни.
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