«Ми готові до діалогу», — посол України в США щодо можливого обговорення виборів в Україні

Посол України в США Оксана Маркарова Фото: ukrinform

Питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Втім, якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу.

Про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв’ю «Суспільному».

Вона уточнила виданню, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.

«Україна та Америка — вільні країни. Кожен може говорити свої думки. Якщо це питання буде порушуватись, ми безумовно готові до цього обговорення, як це робили і раніше. Ми будемо дуже раді, якщо в Україні відбудуться вибори, бо це означатиме, що ми перемогли в цій війні», — сказала Оксана Маркарова.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати висловили бажання, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори, можливо, до кінця цього року, якщо Київ досягне перемир’я з Росією.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року спецпосланець Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог представив новий план мирного врегулювання конфлікту, в якому пропонується замороження лінії фронту, створення демілітаризованої зони та відкладення вступу України в НАТО на невизначений термін.

Вже в січні 2025 року президент Дональд Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.