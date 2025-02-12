«Настав час зупинити цю безглузду війну»: Трамп також прокоментував телефонну розмову із Зеленським

Владимир Зеленский та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп також прокоментував телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

«Я щойно розмовляв із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче миру. Ми обговорювали різні теми, пов’язані з війною, але головним чином зустріч, яка планується в п’ятницю в Мюнхені, де віце-президент Дж. Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними».

Він додав, що «настав час зупинити цю безглузду війну»:

«Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерть і руйнація. Хай Бог благословить народи Росії та України».

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили Україну та Близький схід, погодились, що війну потрібно зупинити. Згодом Дональд Трамп говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.