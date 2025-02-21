Держсекретар США Рубіо назвав умови, від яких залежить зустріч Трампа з Путіним

Держсекретар США Марко Рубіо/ Фото: abcnews.

Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбудеться лише за умови досягнення прогресу у завершенні війни РФ проти України.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю з Кетрін Геррідж для платформи X.

Держсекретар США розповів, що тема особистої зустрічі президента Дональда Трампа з Владіміром Путіним обговорювалась на зустрічі в Ер-Ріяді, але він наразі не може сказати, коли вона відбудеться.

Він додав, що зустріч між президентами має «бути зустріччю про щось».

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«Ми маємо знати, про що ця зустріч, що на ній буде досягнуто. Зазвичай такі зустрічі не проводять доти, доки ви не дізнаєтеся про якийсь результат чи прогрес», — вказав він.

За словами Марко Рубіо, зустріч в багато в чому залежить від того, чи будуть домовленості про припинення війни в Україні.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.

В свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має «козирі» у будь-яких мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки вона «захопила велику територію».