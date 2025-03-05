США хочуть змінити умови угоди про корисні копалини «на більшу та кращу», — CBS News

Дональд Трамп на засіданні кабінету міністрів, скриншот звідео

Американська сторона має намір переглянути положення так званої «угоди про копалини», яку планували підписати 28 лютого. Президент США Дональд Трамп прагне укласти «кращу» угоду.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

За їх даними, українські посадовці повідомили американським колегам про готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин уже через кілька днів після того, як її підписання в Білому домі зірвалося під час гострої перепалки в Овальному кабінеті.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який брав участь у переговорах із Володимиром Зеленським щодо угоди, в ефірі CBS News у неділю заявив, що «на цей момент» економічна угода не залишається на столі переговорів.

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Численні джерела підтверджують, що угода ще не є остаточною, а її умови можуть змінитися. Один зі співрозмовників, знайомий із ходом переговорів, зазначив, що Дональд Трамп наразі прагне «більшої, кращої угоди».

Представники адміністрації президента США повідомили CBS, що у вівторок у другій половині дня Дональд Трамп або його головні радники не планували підписувати угоду, про що раніше писало агентство Reuters.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, що Україна готова підписати угоду, висловивши своє «розчарування» зустріччю в Овальному кабінеті.

Водночас у понеділок Дональд Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.