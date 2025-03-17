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Україна вже знає, які країни готові відправити війська в межах безпекових гарантій, — Сибіга

Андрій Сибіга, фото: Віталій Носач, РБК-УкраїнаАндрій Сибіга, фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна вже визначила перелік країн, готових відправити свої війська як частину майбутньої системи безпекових гарантій.

Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

— Ми вже перебуваємо на етапі обговорення деталей. Деталі — це географія, кількість, мандат. І 15 березня якраз відбувся саміт цієї коаліції за участі президента Володимира Зеленського. Постійно тривають консультації за лінією Андрія Єрмака з радниками з національної безпеки. Тобто це вже не абстрактні ідеї, а речі, які перебувають на стадії не обговорення, а імплементації, — зазначив Андрій Сибіга.

Він наголосив, що підтримка Сполучених Штатів є «надзвичайно, критично важливою». Міністр також визнав, що серед партнерів поки немає консенсусу щодо членства України в НАТО, проте цей стратегічний курс закріплений у Конституції України.

Серед інших безпекових гарантій розглядається повітряне патрулювання, залучення авіаційного флоту, розміщення систем протиповітряної оборони союзників, а також підтримка української оборонної промисловості.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що детальне обговорення гарантій безпеки для України відбудеться, якщо Росія погодиться на 30 днів тиші.

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