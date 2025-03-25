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У Кремлі заявили, що не розкриватимуть деталі переговорів із США у Саудівській Аравії

Дмитро Пєсков, фото: Associated PressДмитро Пєсков, фото: Associated Press

Росія не планує оприлюднювати зміст переговорів із США, які відбулися 24 березня в Ер-Ріяді.

Про це заявив прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков, пояснивши, що зустріч мала «технічний характер».

«Йдеться про технічні переговори, занурення в деталі. Тому їхній зміст точно не буде опублікований», — сказав він.

Дмитро Пєсков також додав, що доповіді про результати перемовин уже передали в російську та американську столиці для аналізу.

Раніше CBS News повідомляло, що США та Росія можуть зробити спільну заяву за підсумками зустрічі. За даними російських ЗМІ, переговори між делегаціями двох країн у Саудівській Аравії тривали 12 годин із перервами та стосувалися завершення війни в Україні.

Нагадаємо, що 23 березня у Саудівській Аравії також пройшли переговори між представниками України та США, де обговорювали безпеку судноплавства та припинення атак на українські порти.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії має конструктивний характер.

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