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Перший закордонний візит Трамп здійснить до Саудівської Аравії, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, Саудівська Аравія 2017 рік Фото: Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп і король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, Саудівська Аравія 2017 рік Фото: Getty Images

Адміністрація США готує перший закордонний візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Axios з посиланням на двох американських чиновників і джерело, обізнане про поїздку президента.

«Президент Трамп планує у середині травня здійснити перший закордонний візит, відвідавши Саудівську Аравію», — йдеться у повідомленні.

Як зауважили у виданні, вибір Саудівської Аравії для першої закордонної подорожі свідчить про близькість чинної адміністрації США та держав Перської затоки, особливо у питаннях економічної співпраці й інвестицій.

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«Обговорення зосередяться на іноземних інвестиціях, зміцненні співпраці із державами Перської затоки, а також припиненні конфлікту на Близькому сході», — розповів співрозмовник.

Примітно, що під час своєї минулої президентської каденції Дональд Трамп теж здійснив перший іноземний візит до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розглядає можливість відмови від підписання угоди про видобуток корисних копалин, що викликало різку реакцію з боку президента США Дональда Трампа.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Крім того, США ведуть попередні переговори з Демократичною Республікою Конго, щоб укласти угоду про доступ до критично важливих корисних копалин.

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