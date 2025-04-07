У Кремлі заявили, що підтримують припинення вогню в Україні, але ключові питання залишаються невирішеними

Дмитро Пєсков, Фото: REUTERS

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін підтримує припинення вогню в Україні, але Москва досі не отримала відповіді «на ряд питань щодо перемир’я».

Дмитра Пєскова цитує російське видання «Інтерфакс».

«Президент Путін справді підтримує ідею про необхідність припинення вогню, але до цього треба відповісти на цілу низку запитань. Ці питання висять у повітрі, і поки відповідей на них ніхто не дав», — сказав він.

За його словами, це пов’язано з «непідконтрольністю київського режиму та планами подальшої мілітаризації України».

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«Ці питання висять у повітрі, поки відповіді на них ніхто не дав. Пов’язано це і з непідконтрольністю київського режиму... Це пов’язано з планами подальшої мілітаризації Києва. Усі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному», – сказав Дмитро Пєсков на брифінгу.

Він також зазначив, що між Росією і США є спільне розуміння необхідності продовження контактів. Останніми тижнями відбулися зустрічі та телефонні дзвінки між Україною, США і Росією щодо припинення вогню у війні.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що можна було б розпочати тимчасове припинення вогню на 30 днів, але Росія «робить усе, щоб не допустити це».

Також президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до будь-якого формату переговорів із росіянами, але поки що це все одно що «говорити з ракетами».

Нагадаємо, ввечері 4 квітня, російські війська атакували центр житлового мікрорайону балістикою у Кривому Розі, через що загинули 18 людей, з яких 9 — дітей, і понад 60 осіб дістали поранення.

Станом на ранок 7 квітня в лікарнях Кривого Рогу перебуває 33 людини, які отримали поранення внаслідок російського балістичного удару по місту 4 квітня. З них 18 дорослих і 2 дитини перебувають у важкому стані.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну. За його словами, саме тому у Москві обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб «взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше».