З вівторка ми маємо пропозицію щодо припинення вогню, проте Росія робить усе, щоб не допустити це, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з вівторка можна було б розпочати тимчасове припинення вогню на 30 днів, але Росія «робить усе, щоб не допустити це».

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

«З вівторка ми маємо пропозицію щодо припинення вогню щодо військової тиші в повітрі, на морі та на лініях фронту. Це американська пропозиція. Припинення вогню могло б уже відбутись, але Росія робить усе, щоб не допустити це. Путін бреше усім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свої операції», – повідомив Володимир Зеленський.

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Що відомо про «30-денну тишу»?

11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Згодом, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Своєю чергою, Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін зробив «багатообіцяючу заяву, але вона не була повною».