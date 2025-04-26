Зеленський прилетів до Риму на прощання з Папою Римський
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- Аліса Мелік-Адамян
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9:00, 26 квітня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.
Президента супроводжує перша леді Олена Зеленська та представники української делегації.
— Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, — повідомив Сергій Никифоров.
Зазначимо, що вже зранку до Риму прибув американський лідер Дональд Трамп. Він заявив, що сьогодні «хороший день для розмов та зустрічей з Росією та Україною».
Нагадаємо, що Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.
Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував звістку про смерть Папи Римського Франциска, наголосивши, що він молився за мир в Україні.
Також деякі ЗМІ повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт.