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Зеленський прилетів до Риму на прощання з Папою Римський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

Президента супроводжує перша леді Олена Зеленська та представники української делегації.

— Президент України прибув до Рима. Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, — повідомив Сергій Никифоров.

Зазначимо, що вже зранку до Риму прибув американський лідер Дональд Трамп. Він заявив, що сьогодні «хороший день для розмов та зустрічей з Росією та Україною».

Нагадаємо, що Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував звістку про смерть Папи Римського Франциска, наголосивши, що він молився за мир в Україні.

Також деякі ЗМІ повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт. 

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