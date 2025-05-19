Зеленський за час президентства здійснив 134 закордонні візити, цьогоріч — уже 23

Володимир Зеленський, фото: Getty Images

З моменту вступу на посаду у 2019 році президент України Володимир Зеленський здійснив 134 візити за кордон.

Лише у 2023 році таких поїздок було 48, повідомляє британське видання Times з посиланням на Офіс президента.

Найчастіше глава держави відвідував Німеччину, Францію, США, Польщу та Бельгію. У 2024 році він уже побував у 18 країнах, здійснивши 23 візити.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко зазначив у коментарі виданню, що ці поїздки допомагають президенту психологічно відновлюватися. Водночас, за його словами, попри збереження енергії, у Зеленського з’явилися нотки смутку, яких раніше не було.

Нагадаємо, що 18 травня президент разом із першою леді Оленою Зеленською взяв участь в інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV, після чого відбув аудієнцію в понтифіка. Того ж дня Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо — це була їхня перша особиста розмова після конфлікту у Білому домі в лютому.