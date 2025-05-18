«Хороша зустріч»: Зеленський прокоментував розмову з Венсом та Рубіо у Римі

Володимир Зеленський зустрівся із Джей Ді Венсом та Марко Рубіо у Римі. Фото: ОПУ

У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо у Римі.

За словами українського президента, вони обговорили переговори, які днями пройшли у Стамбулі.

«Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню», — написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся із Джей Ді Венсом та Марко Рубіо у Римі. Фото: ОПУ

Крім того, торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

«Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру», — зазначив президент України.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп прагне якомога швидше організувати особисту зустріч із Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що останній раз Володимир Зеленський спілкувався з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом у лютому цього року в Овальному кабінети, коли розмова завершилася сваркою.

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Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.