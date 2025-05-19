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Венс після зустрічі із Зеленським заявив про спільну мету — завершити кровопролиття

Володимир Зеленський зустрівся із Джей Ді Венсом та Марко Рубіо у Римі, фото: Х/Джей Ді ВенсВолодимир Зеленський зустрівся із Джей Ді Венсом та Марко Рубіо у Римі, фото: Х/Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі заявив, що обидві країни об’єднує прагнення покласти край війні.

У дописі на платформі Х він підкреслив, що США та Україна мають спільну мету — зупинити «непотрібне кровопролиття в Україні».

За його словами, під час зустрічі обговорювалися актуальні питання, зокрема — перебіг переговорів щодо припинення вогню та можливості встановлення тривалого миру.

Нагадаємо, що 18 травня президент разом із першою леді Оленою Зеленською взяв участь в інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV, після чого відбув аудієнцію в понтифіка. Того ж дня Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо — це була їхня перша особиста розмова після конфлікту у Білому домі в лютому.

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