Венс після зустрічі із Зеленським заявив про спільну мету — завершити кровопролиття
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- Марія Хаміцевич
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10:04, 19 травня, 2025
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі заявив, що обидві країни об’єднує прагнення покласти край війні.
У дописі на платформі Х він підкреслив, що США та Україна мають спільну мету — зупинити «непотрібне кровопролиття в Україні».
За його словами, під час зустрічі обговорювалися актуальні питання, зокрема — перебіг переговорів щодо припинення вогню та можливості встановлення тривалого миру.
Нагадаємо, що 18 травня президент разом із першою леді Оленою Зеленською взяв участь в інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV, після чого відбув аудієнцію в понтифіка. Того ж дня Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо — це була їхня перша особиста розмова після конфлікту у Білому домі в лютому.
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