Reuters: у Кремлі не сприймають Ватикан як місце для переговорів з Україною

Росія не розглядає Ватикан для перемовин із Україною, фото: reuters.com

Росія не розглядає Ватикан як реальний майданчик для перемовин із Україною, надаючи перевагу Туреччині або країнам Перської затоки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три високопоставлені джерела у РФ.

На думку співрозмовників агентства, Ватикан як центр католицизму, розташований у межах країни-члена НАТО та ЄС (Італії), не викликає довіри у Москви. Крім того, через західні санкції багато російських посадовців не змогли б фізично прибути до Святого Престолу.

Один зі співрозмовників заявив, що Кремль не вважає Ватикан впливовою силою, здатною допомогти у вирішенні російсько-української війни.

Натомість як потенційні платформи для переговорів Росія розглядає Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар і Оман. Путін неодноразово висловлював схвалення зусиль цих країн у ролі посередників.

Раніше президент України Володимир Зеленський припускав, що зустріч за участі делегацій РФ, США, ЄС, Великої Британії й України могла б відбутися у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. У Ватикані також підтверджували готовність нового Папи Лева XIV стати посередником.

Втім, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав ідею перемовин у Ватикані «неелегантною», аргументуючи це тим, що Україна та Росія — православні держави.