Трамп заявив, що його «здивували» ракетні удари по Києву під час перемовин
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- Юлія Бойченко
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11:13, 31 травня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що був здивований тим, що росія била ракетами по Києву в той час, коли тривали мирні перемовини щодо врегулювання російсько-української війни.
Про це він заявив під час своєї пресконференції.
«Я бачив речі, які мене дуже здивували: ракети, що обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв'язати проблему, а потім раптом почали обстрілювати ракетами... Я дуже розчарований у цьому сенсі», — заявив Дональд Трамп.
Окрім цього, Дональд Трамп заявив, що лідери України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін є «дуже впертими» та вкотре повторив, що цієї війни не сталося б, якби він був президентом.
«Це не моя війна, я лише хочу розв'язати проблему для людей», — наголосив президент США.
Після цього він заявляв, що очільник РФ Володимир Путін «грається з вогнем» і також наголосив, що якби не він, то з Росією сталося би «багато поганих речей».
Нагадаємо, у ніч проти 25 травня Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по Україні. По Києву та інших містах летіли балістичні ракети, крилаті ракети «Калібр» з моря та крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Ракетний удар відбувався під супровід масованої атаки «Шахедами», яка тривала до 7 години ранку. Усі ракети досягли цілі чи були збиті до 5 години ранку.
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