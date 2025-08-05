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Кремль зняв усі обмеження на ракети середньої дальності — готуються до розгортання

Москва офіційно скасувала власний мораторій на ракети. Фото: Getty ImagesМосква офіційно скасувала власний мораторій на ракети. Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило, що країна відмовляється від односторонніх «самообмежень» на розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування.

Ці обмеження були запроваджені після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, з якого Росія та Сполучені Штати Америки вийшли у 2019 році.

У заяві російського МЗС йдеться, що ініціатива з обмеження розгортання таких ракет «не знайшла взаємності». Через це Москва «більше не вважає себе звʼязаною» попередніми зобовʼязаннями.

Договір, підписаний у 1987 році між США та СРСР, забороняв обом сторонам мати, виробляти та розміщувати ракети дальністю від 500 до 5500 кілометрів. У 2019 році обидві країни звинуватили одна одну у порушенні угоди та вийшли з неї.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних підводних човнів «у відповідні регіони» після заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Згодом Трамп заявив, що американські атомні субмарини, які він наказав передислокувати через погрози Дмитра Медведєва, вже перебувають ближче до Росії.

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