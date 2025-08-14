Комплексний підхід до ветеранської політики: у Миколаївській області розробляють дорожню карту

Скриншот з ефіру програми «Діалог» на ТРК «МАРТ»

У Миколаївській обласній раді триває розробка дорожньої карти ветеранів, яка охопить усі напрямки підтримки захисників і захисниць.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Ініціативу презентували під час візиту Міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової та її заступниці, ветеранки Юлії Кіріллової. Про ключові елементи майбутньої карти розповів перший заступник голови Миколаївської обласної ради, голова Ради ветеранів Ігор Щербина в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ».

Ініціатива передбачає створення єдиного інформаційного довідника, що стане навігатором для ветеранів та їхніх родин. До карти увійдуть напрямки медичної, соціальної, освітньої підтримки, працевлаштування, а також можливості, які надають держава, область і громади.

«Ми працюємо над створенням карти ветеранів – цілевказівника, який охоплюватиме ключові сфери підтримки. Це буде зручний інформаційний інструмент, який стане в нагоді як самим ветеранам, так і фахівцям, що займаються їхнім супроводом. Такий довідник допоможе орієнтуватися в регіональних і державних програмах, особливо в громадах, де доступ до інформації часто обмежений», – зазначив Ігор Щербина.

За словами першого заступника очільника облради, запуск карти запланований на вересень. Довідник має стати дієвим інструментом, який систематизує інформацію та спростить доступ до послуг.

Детальніше у сюжеті ТРК «МАРТ»: https://surl.li/uypiae