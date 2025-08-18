Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський порозмовляв з Келлогом напередодні зустрічі з Трампом у Вашингтоні

Зеленський зустрівся з Келлогом. Фото: Офіс президентаЗеленський зустрівся з Келлогом. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом провів розмову зі спецпосланцем США щодо України Кітом Келлогом.

Про це він повідомив у соцмережах.

Глава держави обговорив із Келлогом ситуацію на полі бою, а також «сильні дипломатичні можливості — України та всієї Європи разом з Америкою».

— Насамперед ми вдячні Президенту Трампу за це запрошення і той формат, що в нас буде. Важливим є сигнал щодо гарантій безпеки. Дуже важливо, що ми разом зі Сполученими Штатами та Європою, — зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп «має таку силу».

— Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі, — наголосив президент.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський прибув у США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом.

