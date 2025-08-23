Україна порадила Білорусі не наближатися до кордонів та застерегла від провокацій

Білорусь та Росія проведуть військові навчання. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України у контексті запланованих у наступні тижні військових навчань на території Білорусі застерігає Мінськ від «необдуманих провокацій».

Про це йдеться у заяві МЗС.

Там нагадали, що з 2022 року Білорусь є співучасницею злочину агресії РФ проти України.

«Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії в її неспровокованій і злочинній загарбницькій війні проти України», — йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що співпраця режимів у Москві та Мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, але і для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Міністерство закликало партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози.

«Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України. Наголошуємо, що Україна ніколи не становила та не становитиме загрози для білоруського народу, з яким ми прагнемо жити в мирі, маємо спільне минуле, яке сягає Княжої доби та Великого Князівства Литовського, та майбутнє — у європейській сім’ї народів», — наголосили у МЗС.

У відомстві пояснили, що вийшло із заявою у контексті запланованих у наступні тижні на території Білорусі військових навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), зокрема «Взаємодія-2025», «Пошук-2025», «Ешелон-2025», та спільних стратегічних навчань збройних сил Білорусі та РФ «Захід-2025».

Раніше повідомлялось, що кілька сотень російських військових та військова техніка прибули до Білорусі напередодні запланованих навчань.