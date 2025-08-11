Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

ДПСУ: Росія перекинула кілька сотень військових і техніку до Білорусі

До Білорусі прибули російські військові та техніка. Фото: Getty Images, ілюстративнеДо Білорусі прибули російські військові та техніка. Фото: Getty Images, ілюстративне

Кілька сотень російських військових та військова техніка прибули до Білорусі напередодні запланованих навчань.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, точну кількість прибулих встановити складно. Він припустив, що такі дії можуть бути спрямовані на те, щоб стримати українські підрозділи на північному кордоні.

— Йдеться умовно про кілька сотень військовослужбовців ЗС РФ і кілька десятків одиниць техніки, які вже прибули на територію Білорусі. Водночас ми бачимо, що й Білорусь свої певні підрозділи й сили направила в Росію, де також є майданчики, де мають відбутися ці навчання, — зазначив Андрій Демченко.

Водночас речник наголосив, що наразі кількість російських військових у Білорусі невелика, загрози вони не становлять. Ударних угруповань на кордоні українські військові не фіксують.

Українська розвідка та Держприкордонслужба продовжують відстежувати можливе подальше перекидання російських підрозділів до Білорусі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про можливу загрозу з території Білорусі під прикриттям військових навчань цього вересня.

