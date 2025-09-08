Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Думав буде простіше», — Трамп анонсував нову розмову з Путіним

Трамп анонсував нову розмову з Путіним. Фото: Getty ImagesТрамп анонсував нову розмову з Путіним. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про намір найближчими днями провести ще одну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Трамп повідомив журналістам після повернення з US Open у Нью-Йорку.

— Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів, поспілкуюся з Путіним. Ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це можливо, — зазначив він.

Водночас президент США знову повторив, що перебуває «не в захваті від того, що там відбувається» і що він «незадоволений розвитком подій, пов'язаних із війною».

Трамп також заявив, що під час своєї кар'єри йому вдавалося врегулювати сім конфліктів, «деякі з яких тривали десятиліттями і забрали мільйони життів».

— Усі врегульовані, всі задоволені. Той, який я вважав для себе найлегшим — через Путіна — мав бути простішим. Однак цього не сталося, проте ми все одно досягнемо врегулювання, — додав президент США.

Крім того, він повідомив, що наступного тижня Вашингтон відвідають окремі європейські лідери, і висловив сподівання, що обговорення з ними також сприятиме вирішенню міжнародних питань.

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки готові посилити економічний тиск на Росію, однак для цього потрібні відповідні дії з боку європейських союзників.

