Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям Миколаївської області

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 12:05, 12 вересня, 2025

Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна рада

Сьогодні відбулося вже пʼяте цьогоріч засідання спецкомісії облради, що займається наданням матеріальної допомоги мешканцям області. Разом із членами комісії розглянули 89 нових звернень та ще одне після доопрацювання. Наголошу, що ми детально розглядаємо кожну заяву окремо.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної ради.

Загалом за 2025 рік до комісії надійшла 361 заява, з яких погодили виплати 344 людям. Загальне фінансування адресної допомоги на рік становить 6,5 мільйонів гривень. Нагадаю, що кошти можуть отримати дорослі та діти з вкрай складними захворюваннями – онкологічними, орфанними тощо.

На цьому засіданні погодили виплати 86 заявникам, серед яких – учасники бойових дій, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю.

Антон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям області. Фото: Миколаївська обласна рада

