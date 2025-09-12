Табунщик провів засідання комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям Миколаївської області
- Пресреліз
•
- Миколаївська обласна рада
-
•
-
12:05, 12 вересня, 2025
-
Сьогодні відбулося вже пʼяте цьогоріч засідання спецкомісії облради, що займається наданням матеріальної допомоги мешканцям області. Разом із членами комісії розглянули 89 нових звернень та ще одне після доопрацювання. Наголошу, що ми детально розглядаємо кожну заяву окремо.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної ради.
Загалом за 2025 рік до комісії надійшла 361 заява, з яких погодили виплати 344 людям. Загальне фінансування адресної допомоги на рік становить 6,5 мільйонів гривень. Нагадаю, що кошти можуть отримати дорослі та діти з вкрай складними захворюваннями – онкологічними, орфанними тощо.
На цьому засіданні погодили виплати 86 заявникам, серед яких – учасники бойових дій, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю.
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.