Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    16 вересня, 2025

  • 24.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄС відклав представлення нового пакета санкцій проти Росії, — Politico

ЄС відклав представлення нового пакета санкцій проти Росії, — Politico. Фото: GettyЄС відклав представлення нового пакета санкцій проти Росії, — Politico. Фото: Getty

Європейський Союз відклав заплановане на середу, 17 вересня, представлення 19-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За їхніми словами, питання виключили з порядку денного Комітету постійних представників урядів держав-членів ЄС (Coreper II). Причиною називають тиск з боку президента США Дональда Трампа та самого ЄС на Словаччину й Угорщину з вимогою скоротити залежність від російської нафти.

Інформацію про відкладення поширили столицям країн ЄС у понеділок, однак не уточнили, коли документ може бути представлений. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів.

У липні Єврокомісія представила законодавчу пропозицію, яка передбачає повну відмову ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року. Минулого тижня Трамп також закликав союзників по НАТО припинити імпорт нафти з Росії. Але, за даними дипломатів, хоча вимоги президента США створюють додатковий тиск на Угорщину та Словаччину, ЄС навряд чи змінить цільовий рік відмови від російської енергетики або додасть до цього пакета формальну заборону на імпорт нафти.

У Politico дії Дональда Трампа називають цинічними, адже, як зазначив один з європейських дипломатів, враховуючи дружні стосунки президента США з прем’єрами Угорщини та Словаччини, «він міг би просто подзвонити і вплинути на них безпосередньо».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має висловити «чітку позицію» щодо пакета санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України. На його думку, це необхідно для припинення війни.

Останні новини про: Війна в Україні

У Держдепі прокоментували позицію США щодо санкцій проти Росії
Зеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа
Українські військові вдарили по нафтопереробному заводу в РФ: там лунали вибухи та спалахнула пожежа
Реклама

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Українські військові вдарили по нафтопереробному заводу в РФ: там лунали вибухи та спалахнула пожежа
Зеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа
У Держдепі прокоментували позицію США щодо санкцій проти Росії

Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку

Росія атакувала ферму на Миколаївщині: загинув чоловік, зруйновано техніку й будівлі

1 година тому

Зеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay