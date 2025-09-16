ЄС відклав представлення нового пакета санкцій проти Росії, — Politico. Фото: Getty

Європейський Союз відклав заплановане на середу, 17 вересня, представлення 19-го пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За їхніми словами, питання виключили з порядку денного Комітету постійних представників урядів держав-членів ЄС (Coreper II). Причиною називають тиск з боку президента США Дональда Трампа та самого ЄС на Словаччину й Угорщину з вимогою скоротити залежність від російської нафти.

Інформацію про відкладення поширили столицям країн ЄС у понеділок, однак не уточнили, коли документ може бути представлений. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів.

У липні Єврокомісія представила законодавчу пропозицію, яка передбачає повну відмову ЄС від російських енергоносіїв до 2027 року. Минулого тижня Трамп також закликав союзників по НАТО припинити імпорт нафти з Росії. Але, за даними дипломатів, хоча вимоги президента США створюють додатковий тиск на Угорщину та Словаччину, ЄС навряд чи змінить цільовий рік відмови від російської енергетики або додасть до цього пакета формальну заборону на імпорт нафти.

У Politico дії Дональда Трампа називають цинічними, адже, як зазначив один з європейських дипломатів, враховуючи дружні стосунки президента США з прем’єрами Угорщини та Словаччини, «він міг би просто подзвонити і вплинути на них безпосередньо».

