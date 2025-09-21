Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Президент Фінляндії: безпекові гарантії для України – це готовність Європи воювати з Росією у разі нового нападу

Олександр Стубб. Фото: EPAОлександр Стубб. Фото: EPA

Гарантії безпеки для України означають готовність європейських країн дати військову відсіч Росії у випадку нового нападу після мирної угоди.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю The Guardian.

«Гарантії безпеки — це стримуючий фактор. Він має бути сильним, щоб бути правдоподібним», — наголосив Александр Стубб.

За його словами, Росія не матиме жодного права вето щодо формату цих гарантій. «Це суверенне рішення України. Москва не погодиться, але це не має жодного значення», — додав він.

Президент Фінляндії також визнав, що шансів залучити Володимира Путіна до переговорів зараз майже немає. На його думку, російський диктатор зробив «найбільшу стратегічну помилку після закінчення холодної війни» й провалив усі свої цілі, але навряд чи визнає це найближчим часом.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що Україні доведеться враховувати реалії російської окупації  та порадив «дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі».

Раніше Зеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа.

