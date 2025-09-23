У Молдові провели понад 30 обшуків через підозру у втручанні РФ у вибори: є затриманий
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:45, 23 вересня, 2025
-
Антикорупційне агентство Молдови повідомило, що у вівторок, 23 вересня, провело понад 30 обшуків та затримало одну особу у справі про фінансування політичної партії, яка нібито пов’язана з Росією.
Про це повідомляє АР.
За даними Національного антикорупційного центру та прокуратури муніципалітету Бєльці, наразі розслідують справу щодо відмивання коштів і потенційної виборчої корупції в Молдові. Так, слідчі заявили, що перевіряють діяльність політичної сили, яку підозрюють у зв’язку з Росією. За словами правоохоронців, прихильники та члени цього руху мали влаштувати масові заворушення напередодні недільного голосування на парламентських виборах. Наразі одну особу вже затримали на 72 години.
У відомстві зазначили, що фінансування зазначеної партії надходило з Російської Федерації через криптовалютні рахунки. З них гроші конвертувалися через нелегальні обмінні сервіси у готівку та розподілялися через кур’єрів по країні.
Таким чином антикорупційні органи вилучили 800 тисяч леїв (близько $50 тисяч) готівкою у різних валютах, бухгалтерські документи та електронні носії. Також було правоохоронці зафіксували історію незаконних грошових переказів через криптогаманці на суму приблизно 9 мільйонів леїв (понад $540 тисяч).
Водночас Москва неодноразово заперечувала втручання у внутрішні справи Молдови.
Нагадаємо, учора 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.
Згодом Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.
Останні новини про: Росія
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.