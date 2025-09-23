Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Молдові провели понад 30 обшуків через підозру у втручанні РФ у вибори: є затриманий

У Молдові провели понад 30 обшуків через підозру у втручанні РФ у вибори. Фото: mold.suУ Молдові провели понад 30 обшуків через підозру у втручанні РФ у вибори. Фото: mold.su

Антикорупційне агентство Молдови повідомило, що у вівторок, 23 вересня, провело понад 30 обшуків та затримало одну особу у справі про фінансування політичної партії, яка нібито пов’язана з Росією.

Про це повідомляє АР.

За даними Національного антикорупційного центру та прокуратури муніципалітету Бєльці, наразі розслідують справу щодо відмивання коштів і потенційної виборчої корупції в Молдові. Так, слідчі заявили, що перевіряють діяльність політичної сили, яку підозрюють у зв’язку з Росією. За словами правоохоронців, прихильники та члени цього руху мали влаштувати масові заворушення напередодні недільного голосування на парламентських виборах. Наразі одну особу вже затримали на 72 години.

У відомстві зазначили, що фінансування зазначеної партії надходило з Російської Федерації через криптовалютні рахунки. З них гроші конвертувалися через нелегальні обмінні сервіси у готівку та розподілялися через кур’єрів по країні.

Таким чином антикорупційні органи вилучили 800 тисяч леїв (близько $50 тисяч) готівкою у різних валютах, бухгалтерські документи та електронні носії. Також було правоохоронці зафіксували історію незаконних грошових переказів через криптогаманці на суму приблизно 9 мільйонів леїв (понад $540 тисяч).

Водночас Москва неодноразово заперечувала втручання у внутрішні справи Молдови.

Нагадаємо, учора 22 вересня у Молдові під час масштабних обшуків затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Згодом  Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область.

 

