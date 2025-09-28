У Молдові повідомляють про «мінування» закордонних виборчих дільниць та масовані кібератаки на сайти ЦВК

Посольство Республіки Молдова в Румунії. Фото: NewsMaker

У день парламентських виборів у Молдові, 28 вересня, на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито замінування. Такі сигнали надійшли з Брюсселя, Рима, Генуї, Бухареста, Ешвілля та Аліканте.

Так у Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що подібні повідомлення є частиною втручання Росії у виборчий процес.

— Державні установи підготувалися до цього сценарію, ми встановили чіткі процедури та співпрацюємо з нашими партнерами з інших країн, аби виборчий процес не постраждав, — наголосили у відомстві.

Паралельно Молдова зазнала масштабних кібератак. Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив, що атаки були спрямовані, зокрема, на сайт Центральної виборчої комісії (CEC.md) та кілька закордонних виборчих дільниць. За його словами, всі спроби виявили та нейтралізували у режимі реального часу, тож вони не мали вплинули на виборчий процес. Крім того, через масовану атаку на платформу host.md, через що не працюють близько 4 тисяч сайтів.

— Атаки організовані одночасно з метою перевантажити мережу STISC, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру, — зазначив Дорін Речан.

За даними ЦВК, до 17:30 своїм правом голосу скористалися понад 1,3 мільйона молдаван. У діаспорі до цієї години проголосувало понад 204 тисячі громадян.

Загалом кількість виборців, зареєстрованих у Державному реєстрі виборців станом на 1 серпня 2025 року, становить 3 298 443. Виборчі дільниці в країні закриються о 21:00.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що лідер проросійського блоку Додон закликав своїх прихильників вийти на мітинг аби «захистити перемогу».